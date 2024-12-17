Advertisement

لبنان

جنبلاط استقبل السفير الفرنسي في كليمنصو

Lebanon 24
17-12-2024 | 14:02
A-
A+
Doc-P-1294117-638700663724129263.jpg
Doc-P-1294117-638700663724129263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، حيث جرى البحث في آخر المستجدّات السياسية.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
lebanon 24
18/12/2024 02:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط استقبل وزير خارجية مصر في كليمنصو
lebanon 24
18/12/2024 02:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بحث في الاستحقاق الرئاسي المرتقب مع السفير الفرنسي وزوار
lebanon 24
18/12/2024 02:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: التقيت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعت بري في أجواء الزيارة وتباحثنا في مختلف الأمور المهمة لاسيما اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
18/12/2024 02:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24

جنبلاط

استقبل

السفير

الفرنسي

كليمنصو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:54 | 2024-12-17
15:43 | 2024-12-17
15:37 | 2024-12-17
15:26 | 2024-12-17
15:11 | 2024-12-17
15:01 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24