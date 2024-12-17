أصوات إطلاق نار وقذائف في سوريا سُمعت في عكار.. هذا ما يحصل

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سُمع إطلاق نار كثيف وانفجارات ناجمة عن قذائف صاروخية في القرى السورية المحاذية لمنطقة وادي خالد الحدودية في عكار، ما أثار قلق الأهالي على الجانب اللبناني من الحدود، وفق ما أفادت به مندوب "لبنان24".وحسب المعلومات، فإن سبب إطلاق النار يعود إلى احتفالات في تلك القرى بمناسبة الإعلان عن تولي أبو محمد الجولاني الحكم للمرحلة المقبلة في سوريا، وفق بيانات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.