بعد الغارة على سيارة.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن المُستهدف

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تابع: "يبقى الجيش الإسرائيلي ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف اطلاق النار في لبنان منتشرًا في جنوب لبنان وسيعمل لازالة التهديدات على إسرائيل ومواطنيها".