للبنانيين.. فرص عمل بالآلاف

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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات لفرص عمل للبنانيين على صلة بعملية إعادة الإعمار التي ينتظرها آلاف المتضررين بسبب التدمير الذي نتج عن آلة الحرب الإسرائيلية.وقد نشر عدد من متعهدي الورش فرص عمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن استمارة تتضمن تعبئة الإسم والعمر بالاضافة إلى المهنة التي يتقنها العامل."لبنان24" تواصل مع أحد متعهدي الورش الذي أكّد أنه في المرحلة المقبلة سيحتاج القطاع العقاري إلى الآلاف من العمال الذين سيكونون على جهوزية لإعادة إصلاح أو إعمار أكثر من 200 ألف شقة سكنية.ولفت المتعهد إلى أنّ أعدادًا كبيرة من العمال أبدت استعدادها للبدء بعمليات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للعمالة المحلية نظرًا لقربها من المناطق المستهدفة وسرعة الاستجابة التي يمكن أن توفرها.وأضاف أن العمل على إعادة الإعمار لن يقتصر على الورش الصغيرة، بل سيشمل مشاريع كبرى.