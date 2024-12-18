في طرابلس.. تعرّض أحد الأشخاص للاعتداء والسبب خلاف في العمل!

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تعرّض احد الاشخاص بالقرب من معجنات المهدي في منطقة ابي سمراء طرابلس للاعتداء بالضرب بقطعة حديدية على رأسه واصابته اصابه بليغة وقد فرّ المعتدي الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعُلم ان الاعتداء نفذه احد الأقارب والسبب هو خلاف في العمل.