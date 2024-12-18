Advertisement

لبنان

في طرابلس.. تعرّض أحد الأشخاص للاعتداء والسبب خلاف في العمل!

Lebanon 24
18-12-2024 | 00:14
A-
A+
Doc-P-1294226-638701030113324454.jpg
Doc-P-1294226-638701030113324454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض احد الاشخاص بالقرب من معجنات المهدي في منطقة ابي سمراء طرابلس للاعتداء بالضرب بقطعة حديدية على رأسه واصابته اصابه بليغة وقد فرّ المعتدي الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعُلم ان الاعتداء نفذه احد الأقارب والسبب هو خلاف في العمل.
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2024-12-18
03:33 | 2024-12-18
03:20 | 2024-12-18
03:13 | 2024-12-18
03:09 | 2024-12-18
03:09 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24