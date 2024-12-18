حمية: مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة الطوارئ متابعة الاستجابة لحاجات اللبنانيين المنتقلين من سوريا

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، أن "مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة الطوارئ الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة وبالتعاون مع المنظمات الدولية، متابعة الإستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية والمناطق الحدودية بنتيجة الأحداث الأخيرة، وعلى أن تبقى الأمور الخاصة بشؤون النازحين السوريين ضمن نطاق ومتابعة وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

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