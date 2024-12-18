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لبنان

المعارضة لن ترشّح جعجع وهذه هي "قناة الاتصال" مع بري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2024 | 01:15
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بالرغم من التلميحات التي يقوم بها نواب حزب "القوات اللبنانية" بشأن ترشيح رئيس الحزب سمير جعجع للرئاسة، الا ان المعطيات والوقائع لا توحي بذلك ، خصوصا وأنه يحتاج الى قاعدة نيابية واسعة ينطلق منها في معركته الجديدة.
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وتعتقد المصادر ان التواصل المكثف بين بعض اطراف المعارضة قطع الطريق على جعجع، الذي لا يبدو انه ضمن الخيارات  المقترحة، اقله في المرحلة الراهنة.
في المقابل، لفت مصدر سياسي معارض الى أن قنوات الإتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و"القوات اللبنانية" مفتوحة منذ فترة وتزداد وتيرتها كلما إقترب موعد جلسة الانتخاب ، وأن هذا التواصل ليس عبر أصدقاء مشتركين أو قنوات غير مباشرة ، بل مباشرةً مع النائب ملحم رياشي الذي ألمح أمام زواره قبل أيام أن وتيرة التواصل وزياراته البعيدة عن الإعلام سوف تتكثف الى عين التينة ، وستكون الأمور أوضح وسيتم الحديث بالمباشر وربما بالأسماء ، بعدما كانت لقاءاته السابقة مع الرئيس بري لا تتطرق الى أسماء المرشحين بل تقتصر على المعايير والثوابت العامة.



المصدر: لبنان 24

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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