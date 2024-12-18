مرشحون رئاسيون في معراب.. هل بات الحسم قريباً؟

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لفت الانتباه في اليومين الماضيين زحمة المرشحين الرئاسيين الى معراب حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلا من النائب نعمت افرام، والنائب فريد هيكل الخازن، والفرد ماضي.مصدر في حزب القوات اللبنانية اعتبر عبر "لبنان 24 " ان هذا الامر طبيعي جدا، خصوصا وان القوات تملك أكبر كتلة مسيحية في البرلمان وكونها رأس حربة في هذه المعركة، مشيرا الى ان هذا الامر يختلف عن مسألة اختيار اسم لرئاسة الجمهورية.واكد المصدر ان هذا الامر مرتبط بأمور عدة وهو محط مناقشة مع نواب المعارضة وبالتالي ليس من الممكن حسم مرشح المعارضة لجلسة 9 كانون الثاني المقبل قبل الوصول إلى اتفاق نهائي مع كل مكوناتها.