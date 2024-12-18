هذا ما تشهده الضاحية ليلاً

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تسُجّل خلال ساعات الليل عمليات انتشار لعناصر مسلحة من "حزب الله" داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يظهر شبانٌ يرتدون بزات عسكرية موحدة مع "جُعب حربية" وهم ينتشرون على مداخل الضاحية وضمن أحيائها.ويقوم هؤلاء المسلّحون بالتدقيق بالسيارات، كما يقومون بالاستفسار من المارة عن طريقهم من دون أن يتم إخضاع المركبات للتفتيش.