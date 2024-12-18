لبنان إلى الحياة مجدّداً والأسواق الميلادية مصدر فرح وسط الأزمات (فيديو)

حضرت المناطق اللبنانية بكامل أناقتها مرتدية حلة العيد، واستعادت بذلك رونقها متألقة بزينة ميلادية معلنة معها الاحتفال بالحياة. رُفعت شجرة الميلاد، وافتُتحت الأسواق بضحكات الأطفال في العاصمة بيروت وجبيل والبترون ومدن أخرى، حيث تعددت الاحتفالات والعروض الفنية في أجواء مبهجة.

وتضج الأسواق الميلادية هذا العام بالمنتجات المحلية من غذائية ومونة واكسسوارات وديكورات للمنازل ومنتجات العناية بالشعر والوجه والكتب وغيرها. فالدخول إلى هذه المعارض يعود بالزمن إلى الوراء، ورغم أنّه يعرض أحيانا مقتنيات قديمة، فهو يعطيها حياة من جديد.



الفوروم دو بيروت



تحت شعار "نور الأمل"، يعود الحدث السنوي “OMT Christmas In Action” هذا العام بحلّة أكبر وأجواء أروع، لينشر الفرح والدفء في أرجاء لبنان. من 13 إلى 23 كانون الاول في الفوروم دو بيروت، ينتظركم احتفال ينبض بروح الميلاد، ويدعو العائلات والأصدقاء وكل من يحب أجواء العيد إلى تجربة لا تُنسى.

يستقبل معرض OMT Christmas in Action الزوار:

خلال أيام الأسبوع: من الساعة 4 بعد الظهر حتى 12 منتصف الليل.

خلال عطلة نهاية الأسبوع: من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل.

ويضم سوق الميلاد مزيجًا مميزًا من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وأعمال مصممين لبنانيين، ورواد أعمال طموحين، بالإضافة إلى "سوق الأكل" الفكرة الفريدة من نوعها والتي تضم مروحة واسعة من الطعام والخيارات، ولمحبي العروض الترفيهية، سيكون هناك عروض مميزة للأطفال بشخصياتهم المفضلة مثل لونا وغنوة، إلى جانب عروض مباشرة لفرق موسيقية، جوقات، استعراضات راقصة.

كما يتضمن الحدث منطقة أطفال شاسعة تبلغ مساحتها 10000 متر مربع، مليئة بالأنشطة الممتعة والآمنة للأطفال، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات.

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جبيل

انطلق سوق الميلاد في مدينة جبيل الذي يمتد حتى 6 كانون الثاني 2025، ليحوّل المدينة إلى وجهة نابضة بالحياة، ويقدم تجربة شاملة تناسب جميع الفئات العمرية، بحسب منظمة الحفلات سينتيا خليفة، التي أشرفت على الافتتاح.

وللأطفال، تتوفر نشاطات فريدة مثل ألعاب الواقع الافتراضي (VR)، ألعاب الفيديو، عروض الحيوانات، وسينما صغيرة، كما تشمل الفعاليات عروض سحر ومسرحيات تُقام خلال أيام الجمعة، السبت، والأحد، ويكون الدخول مجانًا للكبار بينما تُفرض رسوم رمزية بقيمة 5 دولارات للأطفال.

ويتراوح توقيت زيارة السوق الميلادي بين الساعة 4 عصرا و10 مساءً خلال أيام الأسبوع، بينما يفتح أبوابه من الساعة 12 ظهرا حتى 12 مساء في عطلة نهاية الأسبوع. انطلق سوق الميلاد في مدينة جبيل الذي يمتد حتى 6 كانون الثاني 2025، ليحوّل المدينة إلى وجهة نابضة بالحياة، ويقدم تجربة شاملة تناسب جميع الفئات العمرية، بحسب منظمة الحفلات سينتيا خليفة، التي أشرفت على الافتتاح.وللأطفال، تتوفر نشاطات فريدة مثل ألعاب الواقع الافتراضي (VR)، ألعاب الفيديو، عروض الحيوانات، وسينما صغيرة، كما تشمل الفعاليات عروض سحر ومسرحيات تُقام خلال أيام الجمعة، السبت، والأحد، ويكون الدخول مجانًا للكبار بينما تُفرض رسوم رمزية بقيمة 5 دولارات للأطفال.ويتراوح توقيت زيارة السوق الميلادي بين الساعة 4 عصرا و10 مساءً خلال أيام الأسبوع، بينما يفتح أبوابه من الساعة 12 ظهرا حتى 12 مساء في عطلة نهاية الأسبوع.

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البترون

في خطوة لدعم المتاجر والحرفيين المحليين، تستقبل منطقة البترون، "سوق الميلاد"، حتّى اليوم الأوّل من السنة الجديدة، تحت عنوان "ميلاد الأمل بلبنان". تُنظّم الفعاليّة في سوق البترون القديم، وتضم مجموعة متنوعة من المتاجر التي تعرض منتجات حرفية تشمل: الخشبيات، والخزفيّات، والصوفيّات، والمجوهرات والملابس المصنوعة يدوياً، بالإضافة إلى الأطعمة والمونة المنزليّة. يوفّر السوق أيضاً، ألعاباً ترفيهيّة للأطفال، وفرصة للاستمتاع بزينة العيد.

سوق "ميلاد الأمل بلبنان": حتّى 1 كانون الثاني من الساعة الخامسة عصراً حتّى الساعة الحادية عشرة مساءً. في خطوة لدعم المتاجر والحرفيين المحليين، تستقبل منطقة البترون، "سوق الميلاد"، حتّى اليوم الأوّل من السنة الجديدة، تحت عنوان "ميلاد الأمل بلبنان". تُنظّم الفعاليّة في سوق البترون القديم، وتضم مجموعة متنوعة من المتاجر التي تعرض منتجات حرفية تشمل: الخشبيات، والخزفيّات، والصوفيّات، والمجوهرات والملابس المصنوعة يدوياً، بالإضافة إلى الأطعمة والمونة المنزليّة. يوفّر السوق أيضاً، ألعاباً ترفيهيّة للأطفال، وفرصة للاستمتاع بزينة العيد.سوق "ميلاد الأمل بلبنان": حتّى 1 كانون الثاني من الساعة الخامسة عصراً حتّى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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ساحة ساسين

يضمّ سوق الميلاد في الاشرفية أصحاب الأعمال الصّغيرة والمتوسّطة لتشجيعهم على الاستمرار، وقد اتّخذت جمعيّة Lebanon of tomorrow قرار تنظيم المشروع منذ أكثر من شهر تقريباً، أي خلال الحرب، فعيد الميلاد يحمل معانٍ كثيرة من بينها الرّجاء.

وسيستمرّ السّوق الميلاديّ من 13 كانون الأوّل حتّى ٢٩ منه، من الرّابعة بعد الظّهر حتّى العاشرة مساءً، على أن يُستبدَل البائعون من مختلف المناطق، كلّ أربعة أيّام تقريباً، لإعطاء أكبر عدد مُمكن من المواطنين فرصةً للاستفادة، فالأوضاع صعبة جدّاً، والهدف هو إعطاء بصيص أمل لهم. يضمّ سوق الميلاد في الاشرفية أصحاب الأعمال الصّغيرة والمتوسّطة لتشجيعهم على الاستمرار، وقد اتّخذت جمعيّة Lebanon of tomorrow قرار تنظيم المشروع منذ أكثر من شهر تقريباً، أي خلال الحرب، فعيد الميلاد يحمل معانٍ كثيرة من بينها الرّجاء.وسيستمرّ السّوق الميلاديّ من 13 كانون الأوّل حتّى ٢٩ منه، من الرّابعة بعد الظّهر حتّى العاشرة مساءً، على أن يُستبدَل البائعون من مختلف المناطق، كلّ أربعة أيّام تقريباً، لإعطاء أكبر عدد مُمكن من المواطنين فرصةً للاستفادة، فالأوضاع صعبة جدّاً، والهدف هو إعطاء بصيص أمل لهم.