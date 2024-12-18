قوى الأمن الداخلي تُعلن عن حاجتها لتطويع دركيين متمرنين... هذه الشروط المطلوبة

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تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن حاجتها لتطويع دركيين متمرنين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين الذكور والإناث (عازب – أرمل – مطلق دون أولاد).أولاً: الشروط المطلوبة:أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.أتم الثامنة عشرة من عمره لغاية ‎31‏ كانون الأول من سنة بدء المباراة ولم يتجاوز حتى ‎31/12/2025:/25/ سنة لحاملي شهادة البريفيه (وفي حال لم يستحصل على شهادة البريفيه إفادة من المدرسة مصدقة من وزارة التربية وفقأ للأصول تفيد بأنه أنهي مرحلة التعليم المتوسط بنجاح)./‎/27‏ سنة لحاملي شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني أو ما يعادلها رسمياً أو حملة البكالوريا الفنية./‎30/‏ سنة لحاملي الشهادة الجامعية.أن يكون متمتعاً بأهلية بدنية تجعله جديراً بالخدمة في قوى الأمن الداخلي.أن يكون طول القامة على الأقل:للذكور:‎164 سنتمتراً إذا كان من حملة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني أو ما يعادلها رسمياً أو حملة البكالوريا الفنية، أو شهادة جامعية.‎167‏ سنتمتراً لباقي المرشحين.للإناث:‎160‏ سنتمتراً إذا كانت من حملة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني أو ما يعادلها رسمياً أو حملة البكالوريا الفنية، أو شهادة جامعية.‎163‏ سنتمتراً لباقي المرشحات.‏أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة أو بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر، وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إعتبارهم واستفادوا من العفو العام أو العفو الخاص.أن يكون حسن السلوك والأخلاق وغير مدمن على المسكرات أو المخدرات أو ألعاب الميسر، ولم يسبق له أن مارس مهنة شائنة أو غير شريفة، وغير منتمي إلى أي حزب غير مرخص به قانوناً أو متعاون معه، وإذا كان الحزب مرخصاً فعلى المرشح أن يتعهد بتقديم إستقالته من الحزب في حال قبوله.إذا كان من عسكريي الجيش أو من المجندين أو من عناصر قوى الأمن الداخلي السابقين، يجب أن يكون لديه بالإضافة إلى الشروط السابقة، شهادة حسن سلوك إذا كانت مدة خدمته في سلكه السابق تجيز له الحق بمنحه الشهادة المذكورة عند تسريحه.بالنسبة للراغبين بالتطوع الذين سبق وتقدموا بطلبات خلال العام ‎2024‏، وما زالوا يرغبون بالإنتساب إلى قوى الأمن، يتوجب عليهم التقدم بطلبات يعلنون فيها رغبتهم بالتطوع مجدداً ويرفقون بيان قيد إفرادي جديد وسجل عدلي (وفقا للأنموذج رقم /‎2/‏ المرفق).أما بالنسبة للراغبين التطوع الذين سبق وتقدموا بطلبات تطوع خلال العام ‎2018‏، وما زالوا يرغبون بالإنتساب إلى قوى الأمن، ومتممي شروط التطوع موضوع هذا البلاغ، فيجب عليهم تقديم طلبات جديدة مع كافة المستندات المطلوبة (وفقا للأنموذج رقم /‎/1‏ المرفق).ثانياً: على الراغبين أن يتقدموا بطلباتهم شخصياً في السرايا الإقليمية في وحدتي الدرك الإقليمي وشرطة بيروت، طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة السابعة عشرة مساءً ما عدا أيام العطل الرسمية، إعتباراً من تاريخ ‎2/1/2025 لغاية تاريخ 24/1/2025 ‏ضمناً، مرفقة بالمستندات التالية‎:بيان قيد إفرادي يثبت أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات، لا يعود تاريخ إصداره الى أكثر من شهر واحد وعليه رسم فوتوغرافي حديثنموذج رقم /1/‏ لعسكري القوى المسلحة في الخدمة الفعلية.سجل عدلي لا يعود تاريخ إصداره إلى أكثر من شهر.أربعة رسوم فوتوغرافية قياس (3.5 سم‏ × 5 سم‏) مصدقة من المختار للمرشح تكون من نفس الفيلم الذي وضعت صورة منه على ببان القيد الإفرادي أعلاه.إفادة خطية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعسكريين السابقين في هذه القوى ومن قيادة الجيش أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة أو مديرية الجمارك العامة للعسكريين السابقين فيها يبين تاريخ التسريح وأسبابه وعما إذا كان صاحب العلاقة قد نال شهادة حسن سلوك وفي الحالة السلبية يبين أسباب ذلك.ترخيص خطي من قيادة الجيش أو من المديرية العامة المعنية بالإنخراط في قوى الأمن لعناصر القوى المسلحة في الخدمة الفعلية.إفادة خطية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو من قيادة الجيش، أو من المديرية العامة المعنية، للمرشحين للتطوع من أبناء رجالها السابقين أو في الخدمة الفعلية، يبين فيها وضع الأب بالنسبة لإحدى الحالات التالية:‏الأب لا يزال في الخدمة.الأب سرح من الخدمة (يذكر السبب).الأب قضى في سبيل الخدمة.الأب أصيب أثناء الخدمة بعُطل دائم.إفادة خطية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أو قيادة الجيش، أو المديرية العامة المعنية للمرشحين للتطوع الذين لديهم أشقاء عسكريين قضوا في سبيل الواجب، أو أصيبوا أثناء الخدمة بعطل دائم.شهادة البريفيه أو إفادة من المدرسة بإنهاء مرحلة التعليم المتوسطة بنجاح، أو شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها رسمياً أو حملة البكالوريا الفنية، أو شهادة جامعية (مصدقين وفقاً للأصول)، مع إفادة بالعلامات التي نالها للحصول على الشهادة التي بحوزته.