مطر ينتقد غياب التنفيذ في طرابلس: القرارات حبر على ورق

Advertisement

رأى النائب إيهاب مطر أن" كل شيء يتغير من حولنا، المنطقة بأكملها تتغير، الا عندنا هنا في طرابلس، والشمال عموماً، تبقى الأمور على حالها، الأمور الغلط التي تؤثر سلباً على حياة الناس وصحتهم، مع أن المفترض وجود سلطات ومناصب شغلتها السعي لإصلاح الأوضاع تخفيفا عن مواطنين صاروا يعتقدون أن واقعهم البائس قدر لا يرد".اضاف في بيان :"للأسف يعتقد محافظ طرابلس أن واجبه الإشارة الى مشكلات وإصدار قرارات وتعاميم وتكليفات لمتابعتها، كملاحقة مفتعلي الحرائق وإلزام أصحاب المولدات الكهربائية بمعايير السلامة العامة، من دون أي حرص على متابعة القوى المكلفة بالتنفيذ لتقوم بما كُلفت به. ونحن قبل نحو شهر أصدرنا بيانا حاولنا فيه لفت نظر سعادته الى قرار اتخذه في 17 ايلول الماضي، وطلب فيه ابلاغ جميع اصحاب الاشتراكات في طرابلس وجوب تركيب عدادات لكافة المشتركين و الالتزام بالتسعيرة الرسمية، خلال مهلة شهر من تاريخه تحت طائلة الاقفال بالشمع الاحمر للمولدات المخالفة. وها قد مرت أربعة شهور وما زال القرار مجرد حبر على الورق".وختم:"قلنا بكل نية طيبة، ومن أجل خدمة أهلنا، أن العبرة بالتنفيذ لا باعلان قرار أو تعميم، ولا شك أن السلطات البلدية في المحافظة معنية بالتنفيذ الا أن المحافظ، باعتباره رأس السطلة الإقليمية، واجبه السهر على حسن التطبيق والالتزام. وبعد شهر، نتمنى أن نهنئكم على التنفيذ لا أن نذكركم مجددا بالقرار". (الوكالة الوطنية للإعلام)