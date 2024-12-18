أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دبابات إسرائيليّة تقدمت من مركبا باتّجاه بني حيان، وأطلق العدوّ رشقات ناريّة على المنازل.

كما قام جيش العدوّ بتفجير منازل في شيحين ويارون.