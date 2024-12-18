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لبنان

دبابات إسرائيليّة تقدمت من مركبا باتّجاه بني حيان

Lebanon 24
18-12-2024 | 06:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دبابات إسرائيليّة تقدمت من مركبا باتّجاه بني حيان، وأطلق العدوّ رشقات ناريّة على المنازل.
 
كما قام جيش العدوّ بتفجير منازل في شيحين ويارون.
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