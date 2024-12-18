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لبنان
دريان أمام زواره: لضرورة إنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين بطريقة قانونية وعادلة
Lebanon 24
18-12-2024
|
06:51
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفيرة أوستراليا في لبنان ليندال ساشز التي بحثت معه أوضاع لبنان والمنطقة، كما جرى البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين.
واستقبل النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء:" تشرفت اليوم بلقاء سماحته، حيث تناولنا عددا من الملفات الوطنية الحساسة التي تمس مستقبل لبنان، وفي مقدمتها ملف رئاسة الجمهورية وأيضا القضايا التي تهم الطائفة السنية وخصوصا ملف المعتقلين في السجون اللبنانية وبالأخص المعتقلين دون محاكمة. كما ناقشنا الوضع الأمني في معبر المصنع حيث أوضحت له عن وجود خلل واضح في التوازن داخل مركز الأمن العام عند المعبر فكان واضحاً أن هناك يجب ان يكون معالجة بخصوص التوازن الطائفي داخل هذا المعبر ومعالجة فورية لهذه الإشكالية حفاظا على العدالة والتوازن الوطني".
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أضاف: "نحن بحاجة لرئيس يمتلك رؤية شاملة حول لبنان وسيادته ومكانته وأن يكون باستطاعة هذا الرئيس إرجاع العلاقات مع العالم العربي ودول الخليج وأن يبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها وأن يكون بعيداً من الارتهانات الخارجية".
وتابع: "تطرقنا الى ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية وهناك بعض الآراء وسماحته كان واضحاً بأنه يجب أن يكون هناك عدالة وإنهاء هذا الملف بطريقة قانونية عادلة، وإن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ قرارات واضحة تؤمن حقوق الوطن وأيضاّ تعزز الحضور الفاعل للطائفة في المعادلة الوطنية مما يحقق مصلحة لبنان وسيادته". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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