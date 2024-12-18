المكاري إستقبل وفد "رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا"

إستقبل وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وفد "رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا" برئاسة خالد أحمد في حضور الإعلامي أحمد عواضة.



اثر اللقاء قال أحمد:"سررنا اليوم بزيارة وزير الاعلام، ونقلنا له تحيات اعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، ووضعناه في أجواء الأنشطة التي قامت بها الرابطة حتى هذه اللحظة، وخصوصا خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان. وتمنينا له كل التوفيق في مسيرته، وهو شخصية كبيرة وقامة وطنية نعتز بها والوطن بأمس الحاجة لأمثاله".

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