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لبنان

في الشمال.. ضبط كمية من التبغ المهرّب

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:21
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 أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، "أن جهازها لمكافحة التهريب "عاود بزخم نشاطه"، مؤكدة "إصرارها كالعادة على مكافحة التهريب والتزوير  وخصوصا بعد التوقف القسري جراء الحرب التي عصفت بلبنان".
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وفي هذا الإطار، دهمت دوريات الجهاز بمؤازرة قوة من الجيش مواقع في منطقة الحيصة – المسعودية وجبل الريحان في شمال لبنان حيث ضبطت كميات كبيرة جدا من المصنوعات التبغية المهرّبة وورشة لتزوير التبغ المعسل، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر بها القضاء المختص.
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