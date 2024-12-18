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لبنان

دويّ قويّ تسبّب بحالة من الهلع... ما الذي حصل؟

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار إطار شاحنة في منطقة البداوي، وقد سُمِعَ دويّ قويّ في أرجاء المنطقة.
 
 
وتسبّب الحادث بحالة من الهلع بين السكان.
 
 
 
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