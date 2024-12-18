15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دويّ قويّ تسبّب بحالة من الهلع... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
18-12-2024
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار إطار شاحنة في منطقة البداوي، وقد سُمِعَ دويّ قويّ في أرجاء المنطقة.
وتسبّب الحادث بحالة من الهلع بين السكان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أيوب: اللبنانيون أمام فرصة الانضواء تحت اطار الدولة
Lebanon 24
أيوب: اللبنانيون أمام فرصة الانضواء تحت اطار الدولة
18/12/2024 21:53:32
18/12/2024 21:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطريق في محلة الريجي - القبة بالاطارات المشتعلة (فيديو)
Lebanon 24
قطع الطريق في محلة الريجي - القبة بالاطارات المشتعلة (فيديو)
18/12/2024 21:53:32
18/12/2024 21:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. حريق داخل مطعم في جبل البداوي
Lebanon 24
بالصور.. حريق داخل مطعم في جبل البداوي
18/12/2024 21:53:32
18/12/2024 21:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... زحمة سير خانقة على أوتوستراد البداوي
Lebanon 24
بالفيديو... زحمة سير خانقة على أوتوستراد البداوي
18/12/2024 21:53:32
18/12/2024 21:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البداوي
اطار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
15:54 | 2024-12-17
17/12/2024 03:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
02:45 | 2024-12-18
18/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
04:51 | 2024-12-18
18/12/2024 04:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في أجواء ميلادية… شاهدوا أحدث إطلالة لمعتصم النهار وعائلته (صورة)
Lebanon 24
في أجواء ميلادية… شاهدوا أحدث إطلالة لمعتصم النهار وعائلته (صورة)
15:40 | 2024-12-17
17/12/2024 03:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سفينة أميركية تحصل على الموافقة للرسو في مرفأ بيروت.. هذا ما تحمله
Lebanon 24
سفينة أميركية تحصل على الموافقة للرسو في مرفأ بيروت.. هذا ما تحمله
15:37 | 2024-12-17
17/12/2024 03:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:10 | 2024-12-18
أردوغان هنأ ميقاتي على "الوقفة القيادية": سنبقى إلى جانب لبنان
14:49 | 2024-12-18
كاد يقتل نفسه.. رجلٌ يحاول الانتحار في طرابلس!
14:42 | 2024-12-18
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:38 | 2024-12-18
بعد طلب ميقاتي من أردوغان.. نصار يزور الراعي قريباً حاملاً رسالة
14:35 | 2024-12-18
بعد التداول بانتشار أمراض في مزارع الدواجن بعكار.. الزراعة توضح
14:24 | 2024-12-18
فرنجية يُعلن: ترشيحي لرئاسة الجمهورية مُستمر
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
18/12/2024 21:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
18/12/2024 21:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
18/12/2024 21:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24