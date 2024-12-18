الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة قبريخا – مرجعيون

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 18 /12 /2024، ما بين الساعة 14.45 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة قبريخا – مرجعيون".