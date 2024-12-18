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لبنان
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة قبريخا – مرجعيون
Lebanon 24
18-12-2024
|
07:54
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 18 /12 /2024، ما بين الساعة 14.45 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة قبريخا – مرجعيون".
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