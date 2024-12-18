الجميل بحث مع حايك في الاستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك في مقره في بكفيا وتم البحث في الاستحقاق الرئاسي وآخر المستجدات على الساحة المحلية.



وبعد اللقاء، قال حايك:" كان فرصة مهمة للقاء رئيس حزب الكتائب للحديث عن الانتخابات الرئاسية ومستقبل البلد، ونحن نعتبر أن الانتخابات هي المرحلة الاولى التي يتبعها الاهتمام بمستقبل مجتمعنا وشبابنا لاننا لا نريد أن تستمر هجرة الادمغة. كما نؤكد أن رئيس الجمهورية توافقي لكل اللبنانيين يجب أن يحصل على أكبر قدر ممكن من الالتفاف حوله من الكتل النيابية والسياسية ليستطيع وضع خطة لمستقبل البلد إن كان بمؤتمر حوار بين الجميع أو بطرق أخرى، فالمهم الوصول الى فكرة واحدة موحدة للتقدم".

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