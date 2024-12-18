Advertisement

لبنان

المُخابرات والشرطة العسكريّة داهمت محلاً في جبيل... إليكم السبب

Lebanon 24
18-12-2024 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1294487-638701363510701618.jpg
Doc-P-1294487-638701363510701618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوة كبيرة من مخابرات الجيش والشرطة العسكريّة داهمت محلاً قرب سوبرماركت جبيل، بسبب قيام صاحبه ببيع اكسسوار وأعتدة عسكريّة من دون ترخيص.
 
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
اعتباراً من اليوم.. هذا ما سيشهده الأوتوستراد بين جبيل وعمشيت
lebanon 24
18/12/2024 21:55:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حديثٌ عن "معجزة".. ماذا قال محلل إسرائيليّ بشأن "حزب الله"؟
lebanon 24
18/12/2024 21:55:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل غير عاديّة من "حزب الله".. محلل إسرائيلي يكشفها
lebanon 24
18/12/2024 21:55:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا ستتعامل إيران مع "سوريا الجديدة".. محللون يتحدّثون
lebanon 24
18/12/2024 21:55:24 Lebanon 24 Lebanon 24

جبيل

محل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2024-12-18
14:49 | 2024-12-18
14:42 | 2024-12-18
14:38 | 2024-12-18
14:35 | 2024-12-18
14:24 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24