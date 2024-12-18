المُخابرات والشرطة العسكريّة داهمت محلاً في جبيل... إليكم السبب

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوة كبيرة من مخابرات الجيش والشرطة العسكريّة داهمت محلاً قرب سوبرماركت جبيل، بسبب قيام صاحبه ببيع اكسسوار وأعتدة عسكريّة من دون ترخيص.

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