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لبنان

بعد انتهاء اجتماع لجنة الإشراف على وقف النار.. هذا ما فعلته إسرائيل جنوبا

Lebanon 24
18-12-2024 | 10:26
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 قامت قوات العدو الاسرائيلي بتنفيذ تفجيرات جديدة في منازل في الناقورة، عقب انتهاء اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار في رأس الناقورة.

وكانت قد اجتمعت الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل والجيش اللبناني وقوات إسرائيلية مرة أخرى في 18 كانون الأول في الناقورة. واستضافت قوات اليونيفيل الاجتماع الذي انعقد برئاسة الولايات المتحدة، بمساعدة فرنسا، وبمشاركة الجيش اللبناني وقوات إسرائيلية. 
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