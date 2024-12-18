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لبنان

في تركيا.. من التقى وزير الأشغال؟

Lebanon 24
18-12-2024 | 12:56
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التقى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو، وذلك خلال زيارة الوفد اللبناني إلى تركيا، اليوم الأربعاء.
وذكر حمية أن اللقاء مع أوغلو كان مناسبة لتعزيز التعاون بين لبنان وتركيا على مستوى الطيران والمرافئ البحرية وخطوط سكك الحديد.
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