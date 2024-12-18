Advertisement

لبنان

آخر معلومة.. ماذا تبلغ بري من جنبلاط؟

Lebanon 24
18-12-2024 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1294611-638701499867755642.jpg
Doc-P-1294611-638701499867755642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، طلب مسبقاً حضور اجتماع كتلة "اللقاء الديمقراطي" من أجل إعلان تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
Advertisement
 
وقالت "الجديد" إن "إعلان الديمقراطي ترشيح عون يأتي بعد عودة جنبلاط من باريس ونقله رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري مفادها أنَّ المجتمع الدولي يدعم وصول عون للرئاسة". 
 
وأوضحت القناة أن "موقف الحزب التقدمي سيتبعه مواقف مشابهة تباعاً"، مشيرة إلى أن "الكتلة السنية في البرلمان ستعلن دعمها لقائد الجيش، علما أن التكتل النيابي المستقل سبق له وأن أعلن دعمه للأخير".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-12-18
16:40 | 2024-12-18
16:27 | 2024-12-18
16:21 | 2024-12-18
15:30 | 2024-12-18
15:15 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24