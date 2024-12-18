آخر معلومة.. ماذا تبلغ بري من جنبلاط؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، طلب مسبقاً حضور اجتماع كتلة "اللقاء الديمقراطي" من أجل إعلان تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.

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وقالت "الجديد" إن "إعلان الديمقراطي ترشيح عون يأتي بعد عودة جنبلاط من باريس ونقله رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري مفادها أنَّ المجتمع الدولي يدعم وصول عون للرئاسة".

وأوضحت القناة أن "موقف الحزب التقدمي سيتبعه مواقف مشابهة تباعاً"، مشيرة إلى أن "الكتلة السنية في البرلمان ستعلن دعمها لقائد الجيش، علما أن التكتل النيابي المستقل سبق له وأن أعلن دعمه للأخير".