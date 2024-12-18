دوي انفجار قوي في بلدة جنوبية.. ما هو مصدره؟

سمع دوي انفجار قوي منذ بعض الوقت في كفركلا.



وفي التفاصيل، تستمر قوات العدو في نسف المنازل في البلدة .



وكان الجيش الإسرائيلي نفذ مساء اليوم، تفجيرات في بلدتي كفركلا، ومارون الراس، حيث سُمعت أصداؤها في مختلف قرى الجنوب.

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