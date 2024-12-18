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لبنان

في الجنوب.. "حزب الله" شيع ثلاثة من شهداء معركة "أولي البأس"

Lebanon 24
18-12-2024 | 16:40
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شيع "حزب الله"، واهالي عدد من البلدات في منطقة صيدا، ثلة من الشهداء الذين استشهدوا خلال معركة اولي البأس أثناء تصديهم للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

ففي حارة صيدا شيع الحزب الشهيد علي عارف سعد المصري، في موكب انطلق من ساحة البلدة في اتجاه جبانتها حيث أم الصلاة على الجثمان الشيخ يوسف خليل. 
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وفي بنعفول شيع "حزب الله" واهالي البلدة الشهيدين الشقيقين محمد محمود النجار وحسين محمود النجار في موكب جال شوارع واحياء البلدة فيما ام الصلاة على الجثمانين الشيخ عبد المنعم قبيسي.

وفي الغازية شيعت البلدة شهيديها أسامة محمود الحوراني ومهدي عطا الله من ساحتها في اتجاه الجبانة بموكب جاب أحياءها فيما أم الصلاة على جثماني الشهيدين السيد محمد السيد.(الوكالة الوطنية) 
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