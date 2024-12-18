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لبنان

جنبلاط الى دمشق الأحد على رأس وفد للقاء الشرع

Lebanon 24
18-12-2024 | 22:14
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كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": ينهي الحزب "التقدمي الاشتراكي" استعداداته لزيارة وفد لبناني درزي سياسي - ديني رفيع إلى دمشق الأحد المقبل للقاء أحمد الشرع الكنى بـ"أبو محمد الجولاني"، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
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فبعدما كان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أول زعيم ومسؤول لبناني يتصل بالشرع لتهنئته والشعب السوري بـ"الانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاماً من الطغيان"، سيكون جنبلاط أيضاً أول زعيم ومسؤول لبناني يتجه إلى دمشق بعدما كان رأس حربة منذ العام 2011 في دعم المعارضة السورية بوجه الأسد الذي كان اتهمه ونظامه باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.

ويضم الوفد إلى جانب جنبلاط شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ونواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" وقياديين من الحزب ومشايخ من الطائفة الدرزية. وبحسب مصدر نيابي في الحزب "التقدمي الاشتراكي" فإن الهدف الأساسي للزيارة القيام بـ"واجب التهنئة بزوال حكم الأسد فحزبنا كان مرتبطاً بالثوار منذ العام 2011، ونعتبر أن نجاح الثورة يكتمل بتأكيد وحدة سوريا". ويشير المصدر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "البحث بتفاصيل العلاقات بين الدولتين سيتم بمرحلة لاحقة خاصة أن النظام المقبل في سوريا يقرره الشعب السوري، مع العلم بأن الحزب واضح بوجوب إعادة النظر بالاتفاقيات التي كانت قائمة بين البلدين"، ويضيف: «"أما دروز سوريا فجزء من النسيج الوطني وهم لطالما كانوا مؤمنين بوحدة سوريا".

وكانت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز عقدت اجتماعاً استثنائياً لها يوم الثلاثاء الماضي تقرر خلاله تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا وتقديم التهنئة للقيادة الجديدة.

ويوضح عضو كتلة "تحالف التغيير" النائب مارك ضو الذي شارك في الاجتماع أن "الزيارة المرتقبة لسوريا هي للقاء الديمقراطي الذي لست عضواً فيه ولا علاقة لي به"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "يؤيد التواصل بين المجلس المذهبي كمؤسسة مع دروز سوريا ومشايخ العقل هناك امتداداً للعلاقات الدينية والثقافية والاجتماعية"، مضيفاً: "أما بالنسبة للعلاقات السياسية فتكون من الند للند عبر السفارات بين البلدين وبعدما تحصل انتخابات وتشكيل سلطة جديدة في سوريا عندها نبني علاقاتنا الثنائية على هذا الأساس".
 
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