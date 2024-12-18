الرئاسة تترنّح بين نصيحة بري ورهانات جعجع

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المفارقة، ان اللاعبين الكبار في الاقليم والعالم، لديهم ما هو اهم من مجموعات لبنانية لا تملك بين يديها ما تقدمه خدمة لمصالحهم، ولهذا لا تبالي بهم. واذا كان وليد جنبلاط مهجوسا بحماية الدروز، فان على "القوات" التوقف عن رهانات "لا تسمن ولا تغني عن جوع"، "وفرملة" الاندفاعة نحو السلطة الجديدة في دمشق لحين استقرارها. اما الرئيس بري فينصح في مجالسه الخاصة "القوات"، بعدم تفويت الفرصة لعقد تفاهمات داخلية على "افضل الممكن"، لتجنيب البلاد فراغا في السلطة بات مكلفا، في وقت ترسم فيها خرائط جديدة في المنطقة، والا ستخرج من "المولد بلا حمص".. فهل تصغي "معراب"؟