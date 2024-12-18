12
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
13
o
صيدا
19
o
جونية
7
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئاسة تترنّح بين نصيحة بري ورهانات جعجع
Lebanon 24
18-12-2024
|
22:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم ناصر الدين في" الديار": لم يعد امرا مبهما او مشكوكا فيه ان "القوات اللبنانية" تراهن على كسب المزيد من الوقت، ولا ترغب في ان يكون للبنان رئيس للجمهورية في ال9 من الشهر المقبل، اذا لم يكن سمير جعجع او من يمثله في بعبدا. ولا يخفي جعجع امام زواره حقيقة عدم استعجاله، ولا ضير بالنسبة له الاستماع الى نصائح الادارة الاميركية الجديدة، بضرورة انتظار دخول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض، حيث من الافضل التفاهم معه على هوية الرئيس المقبل و "السلة" الحكومية، "وخارطة طريق" شاملة تتمشى مع الوقائع الجديدة في لبنان والمنطقة، ويسأل جعجع"اذا لم يدفع حزب الله الثمن الآن؟ فمتى سيدفعه؟
Advertisement
المفارقة، ان اللاعبين الكبار في الاقليم والعالم، لديهم ما هو اهم من مجموعات لبنانية لا تملك بين يديها ما تقدمه خدمة لمصالحهم، ولهذا لا تبالي بهم. واذا كان وليد جنبلاط مهجوسا بحماية الدروز، فان على "القوات" التوقف عن رهانات "لا تسمن ولا تغني عن جوع"، "وفرملة" الاندفاعة نحو السلطة الجديدة في دمشق لحين استقرارها. اما الرئيس بري فينصح في مجالسه الخاصة "القوات"، بعدم تفويت الفرصة لعقد تفاهمات داخلية على "افضل الممكن"، لتجنيب البلاد فراغا في السلطة بات مكلفا، في وقت ترسم فيها خرائط جديدة في المنطقة، والا ستخرج من "المولد بلا حمص".. فهل تصغي "معراب"؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون صاحبة أغنية "يا صبابين الشاي"؟ شاهدوا كيف أصبحت الفنانة ألين خلف بعد مرور سنوات (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "يا صبابين الشاي"؟ شاهدوا كيف أصبحت الفنانة ألين خلف بعد مرور سنوات (صورة)
03:22 | 2024-12-18
18/12/2024 03:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
04:51 | 2024-12-18
18/12/2024 04:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
16:27 | 2024-12-18
18/12/2024 04:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
02:45 | 2024-12-18
18/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هي الكابتن الطيار الوحيدة في الـMEA.. مايا دياب تنشر صورة لها مع صديقتها من داخل مقصورة الطائرة
Lebanon 24
هي الكابتن الطيار الوحيدة في الـMEA.. مايا دياب تنشر صورة لها مع صديقتها من داخل مقصورة الطائرة
02:37 | 2024-12-18
18/12/2024 02:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2024-12-18
اللقاء الديموقراطي يتلقف التحولات الدولية ويرشح قائد الجيش وفرنجيه مستمر
22:02 | 2024-12-18
أردوغان هنأ ميقاتي على "هذه الوقفة القيادية المتينة": نراقب ضرورة التزام إسرائيل بوقف النار
22:09 | 2024-12-18
لجنة الإشراف على الهدنة: العدو الاسرائيلي لا يعد بالانسحاب
22:12 | 2024-12-18
ميقاتي أول المرشحين للحكومة المقبلة... والرياض معبر الزامي
22:34 | 2024-12-18
كرم "كانون" منتظر في الميلاد
22:31 | 2024-12-18
حلول للطلاب اللبنانيين في سوريا لا تشمل الجامعيين
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
19/12/2024 06:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
19/12/2024 06:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
19/12/2024 06:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24