إسمان لمنافسة عون

تجري اتصالات سياسية مكثفة ضمن الأوساط المعارضة لوصول قائد الجيش العماد جوزيف عون الى رئاسة الجمهورية، للخروج بإسم قادر على نيل عدد الأصوات المنافس، وتتراوح بورصة الاسماء المطروحة بين سمير عساف وزياد بارود.

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