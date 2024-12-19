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لبنان

ضباط سوريون في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-12-2024 | 02:45
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تقول مصادر أمنيّة شديدة الاطلاع إن "ضباطاً برُتَب متقدّمة في الجيش السوري ما زالوا متواجدين داخل الأراضي اللبنانية بانتظار الوُجهة التي سينتقلون إليها في الأيام المقبلة".
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المصدر: لبنان 24
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