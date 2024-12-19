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لبنان

هنري حلو: الأهمّ ألاّ يكون الرئيس المقبل "ميشال عون تاني"

Lebanon 24
19-12-2024 | 03:35
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كتب النائب السابق هنري حلو على منصة "إكس": "مصادر رئيس التيار الوطني الحرّ تشبّه ترشيح اللقاء الديموقراطي للعماد جوزاف عون بأنه هنري حلو تاني. مع تأييدي التام لترشيح قائد الجيش، أعتقد أن الأهمّ ألاّ يكون أيّ رئيس مقبل، كائناً من كان، ميشال عون تاني".
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