فجر اليوم... حاولوا سرقة محلات تجاريّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين حاولوا فجر اليوم سرقة محلات تجاريّة في محلة شارع عزمي في طرابلس، بالقرب من مقهى "التوب كافيه".

وأشارت إلى أنّ السارقين لاذوا بالفرار بعد فشلهم في دخول المحلات.