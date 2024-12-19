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لبنان

بيرم لجمهور المقاومة: كونوا على جهوزية للمشاركة في مسيرة قائدنا نصرالله

Lebanon 24
19-12-2024 | 05:30
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 أقام حزب الله احتفالاً تكريمياً لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية وذلك في حسينية مجمع سيد المرسلين في عرمون، بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات البلدية والثقافية والاجتماعية، وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.
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لفت وزير العمل مصطفى بيرم إلى أن "المجاهدين الأبطال صنعوا قتالاً أسطورياً، بحيث أن ضباط العدو قالوا بأنهم لم يشهدوا في تاريخ الحروب مثل هذا القتال، لأن من يقاتل فينا هي الروح".

وقال في احتفال تكريمي لثلة من شهداء حزب الله: "نحن نؤمن بهذا الوطن الذي ننتمي إليه مع بقية شركائنا، وخيارنا هذا الوطن وبناء الدولة فيه، لأن التعددية في لبنان إدانة لعنصرية إسرائيل، وإذا لم نستطع أن نتعايش مع بعضنا، فهذا نجاح للإسرائيلي، وعليه، فإن تعدديتنا هي إدانة لعنصرية إسرائيل، ومن الواجب أن نتعايش مع بعضنا البعض في هذا الوطن الذي هو وطن نهائي لجميع أبنائه".

وتوجه بيرم لجمهور المقاومة ومحبيها بالقول: "كونوا على جهوزية للمشاركة في مسيرة التشييع الكبرى، وإلى عملية الاستفتاء الجديدة على خط المقاومة وحفظاً لدماء الشهداء، في التشييع العظيم لسيدنا وحبيبنا وقائدنا السيد حسن نصر الله، لننزل كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً وأطفالاً، نرفع القبضات والأصوات تخرج من قلوبنا وأفواهنا، بنداء لبيك يا نصر الله".
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