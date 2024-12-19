أبي رميا من سرايا جبيل: لولادة جديدة تخرج لبنان من أزماته

قام النائب سيمون ابي رميا، بجولة معايدة في سرايا جبيل، وقد حيا جهود الموظفين في السرايا "الذين يؤدون مهامهم على أكمل وجه، على الرغم من كل الظروف العصيبة التي عصفت بالبلاد"، مهنئا بالأعياد وآملا أن "يشهد لبنان في زمن الميلاد المجيد ولادة جديدة تخرجه من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية".

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