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لبنان

كتاب من وزير الماليّة بشأن المتضررين من الحرب... إليكم تفاصيله

Lebanon 24
19-12-2024 | 07:55
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً يتضمن مشروع قانون موجّه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يرمي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.
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وجاء في حيثيات الكتاب ( مشروع القانون):
" نظراً للأضرار الهائلة التي لحقت بالمؤسسات الصناعية والتجارية وغير التجارية والمهن الحرة وبالأبنية السكنية وغير السكنية والمركبات، جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان،
ونظراً لارتقاء عدد كبير من الشهداء بنتيجة تلك الحرب،
ولضرورة تخفيف الأعباء الضريبية على المتضررين،
بناءً على ما تقدم،
أعدّت وزارة المالية مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، مع التمني بعرضه على أول جلسة لمجلس الوزراء".
 
 
 

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