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لبنان

لا خطة واضحة لاعادة الاعمار؟

Lebanon 24
19-12-2024 | 09:49
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 عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور مديري الادارات المختصة.
 
وقال عطية بعد الجلسة:"اجتماعنا اليوم يأتي بعد غياب طويل بسبب الحرب والاعتداء الاسرائيلي، لبحث التداعيات والدمار الكبير الذي حل في البنى التحتية والأملاك الخاصة والأبنية في مناطق الجنوب وبيروت والبقاع وكل لبنان بشكل عام".
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وأضاف: جلستنا حضرها كل المعنيين واتضح للأسف، انه ليس لدينا خطة واضحة لاعادة الإعمار، ان من حيث "الداتا" التي ليست جاهزة حتى الان ولا من حيث المسح الميداني الفعلي لعدد الأبنية المهدمةاوالايلة للسقوط. وهناك مسائل غامضة في دفتر الشروط وموضوع التلزيم، إضافة إلى ان الهيئات الملزمة".
 
وتابع :"هناك اختلاف في وجهات النظر، لذلك اجتماعنا اليوم هو تنسيقي توضيحي ووضع منهجية علمية وفق ألية واضحة تتضمن الشفافية وتحديد الوقت، اذ بعد المداخلات وجدنا شوائب وهناك شركة واحدة استشارية وعدد المهندسين غير كاف والحكومة تحاول جاهدة ان تقوم بعملها ولكن الامر بحاجة إلى متابعة والى هئية إلى إعادة الإعمار يكون فيها تنوع في الاختصاصات من اجل الناس وحقوقهم. فهناك الاذى النفسي والاذى الاجتماعي كما هناك تعد على الاملاك العامة وهذا استدعى من لجنة الأشغال إعادة البحث ووضع منهجية علمية بالشوائب التي كانت ملحوظة".
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