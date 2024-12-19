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لبنان

نواب "الوطني الحر" قدموا طعنا في قانون تعليق المهل القانونية

Lebanon 24
19-12-2024 | 10:25
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قدم نواب "التيار الوطني الحر" جورج عطا الله، سليم عون، سيزار أبي خليل، إدغار طرابلسي، غسان عطا الله، سامر التوم، نقولا صحناوي، جيمي جبور، ندى البستاني، وشربل مارون طعنا إلى المجلس الدستوري في مقره في الحدت، في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024.
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