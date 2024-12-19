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لبنان

رئيس بلدية صيدا يتفقد معمل معالجة "النفايات" في سينيق

Lebanon 24
19-12-2024 | 12:36
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تفقد رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، اليوم الخميس، معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في سينيق IBC حيث التقى مدير عام المعمل أحمد السيد.

واطلع بديع على الخرائط التنفيذية التي وافقت عليها شركة Fermendom  الفرنسية حيث لمس جدية بالتنفيذ وفقا لهذه الدراسات والخرائط.
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ثم كانت جولة مشتركة في معمل المعالجة على المنطقة التي يتم تحضير أرضيتها لإستقبال النفايات الجديدة وفقا لخطة التطوير.

وقدم المهندس المشرف نزار أبو الحسن شرحا عن هذه الأعمال التحضيرية، التي من المرتقب أن تنتهي خلال فترة أسبوعين، يليها بدء تركيب التجهيزات والماكينات الجديدة التي تم شراؤها وتأمينها قبل عدة أشهر.

كما جال بديع في سوق صيدا التجاري، وذلك في إطار متابعة مدى الإلتزام بخطة تنظيم السوق وتجاوب باعة العربات وأصحاب البسطات بالخطة التي أطلقت قبل نحو شهر بالتعاون مع جمعية تجار صيدا وضواحيها. (الوكالة الوطنية) 

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