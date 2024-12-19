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لبنان

عن لقائه مع السيسي.. ما أعلن حميه؟

Lebanon 24
19-12-2024 | 14:29
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كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه الرسمي على "اكس":

"اللقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الشكر لمصر التي ادرجت بندا اساسيا على النقاش عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان".
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