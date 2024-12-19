عن لقائه مع السيسي.. ما أعلن حميه؟

كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه الرسمي على "اكس":



"اللقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الشكر لمصر التي ادرجت بندا اساسيا على النقاش عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان".

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