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لبنان

للمواطنين.. إليكم هذا البيان من "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"

Lebanon 24
19-12-2024 | 15:35
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، اليوم الخميس، في بيان أنّها "باشرت وبالتزامن مع عودة المواطنين الى قراهم وبلداتهم الجنوبية، بصيانة واصلاح محطات المياه والآبار وتوفير مستلزمات تشغيلها، لاسيما ما يخص الطاقة، إذ تم تركيب مولدات كهربائية وتشغيل المحطات بعد اجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من بدء ضخ المياه الى الخزانات والشبكات العامة".
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أضافت: "قامت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، بتركيب مولدات كهربائية لبلدات عبا، المنصوري، دير عامص، انصارية ، عدلون، عدشيت. وانجزت  بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تركيب مولدات لبلدتي شواليق، والبص".

وأكدت أنّها " ستواصل  أيضاً اصلاح وصيانة كافة الاعطال أو تأمين بدائل وحلول سريعة، في مختلف القرى والبلدات الجنوبية لتأمين اعادة التغذية بالمياه لجميع المواطنين".
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