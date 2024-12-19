للمواطنين.. إليكم هذا البيان من "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"

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أضافت: "قامت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، بتركيب مولدات كهربائية لبلدات عبا، المنصوري، دير عامص، انصارية ، عدلون، عدشيت. وانجزت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تركيب مولدات لبلدتي شواليق، والبص".وأكدت أنّها " ستواصل أيضاً اصلاح وصيانة كافة الاعطال أو تأمين بدائل وحلول سريعة، في مختلف القرى والبلدات الجنوبية لتأمين اعادة التغذية بالمياه لجميع المواطنين".