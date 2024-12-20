ناشطو "تيك توك" الى سوريا

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بدت لافتة في الايام الماضية زيارات عدد من الناشطين اللبنانيين على منصة "تيك توك" الى سوريا للتأكيد من ان التعامل مع اللبنانيين يتم بكل احترام وايجابية.وبحسب مصادر مطلعة فإن جهات سورية هي التي تتواصل مع هؤلاء الناشطين وتسهل لهم دخولهم الاراضي السورية من اجل اظهار هذه الصورة للشارع اللبناني.وتعتقد المصادر ان التركيز خلال المقاطع المصورة التي نشرها هؤلاء الناشطين على المقامات الدينية وحرية ممارسة العقائد والشعائر فيها، دليل على الصورة التي يراد ايصالها اعلاميا".