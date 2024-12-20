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لبنان

بعد 22 ساعة من اندلاعه.. السيطرة على حريق ضخم في الغازية

Lebanon 24
20-12-2024 | 01:56
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اندلع حريق كبير في منطقة الغازية جنوب لبنان، حيث تمكنت العديد من آليات الدفاع المدني على إخماده بعد 22 ساعة من اندلاعه، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وقد توجهت آليات من بيروت أيضًا للمساعدة في إخماد الحريق والسيطرة عليه. 
 
وأعلن الدفاع المدني في بيان أنه "بإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على حريق كبير اندلع في بؤرة لتجميع (الكسر) بمنطقة الغازية. وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الخميس، بلاغًا عن اندلاع حريق داخل بؤرة تحتوي على قطع الحديد، والبطاريات، وأجهزة الحاسوب القديمة، وبعض الأثاث".

أضاف:" على الفور، انطلقت آليات الدفاع المدني، معززة بالعناصر والمعدات، من عدة مراكز من مختلف المناطق. وباشر العناصر العمل على إخماد النيران التي امتدت على مساحة تقارب ١٠٠٠ متر مربع وبلغ ارتفاع المواد المكدسة نحو ١٤ مترًا.

واجه العناصر تحديات كبيرة خلال عمليات الإطفاء، بسبب طبيعة المواد المكدسة والتي تسببت في تصاعد ألسنة اللهب إلى ارتفاع يُقدر بنحو ٤ أمتار".

ختم:" وبعد مواصلة عمليات الإطفاء بجهود جبارة طيلة الليل، حاليًا، تتابع الفرق عملها لإخماد البؤر الجوفية المتبقية لضمان عدم اشتعالها مجددًا، وتستعد للبدء بعمليات التبريد للتأكد من السيطرة التامة على الحريق".
 





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