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لبنان

بلدية جزين: فتح طريق مدخل جزين - المعبور استثنائيًا من اليوم حتى هذا التاريخ

Lebanon 24
20-12-2024 | 02:41
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أعلنت بلدية جزين في بيان، أنه "سيتم فتح طريق مدخل جزين - المعبور استثنائيًا أمام حركة المرور خلال موسم الأعياد، اعتباراً من يوم الجمعة 20 كانون الأول 2024 وحتى يوم الخميس 2 كانون الثاني 2025 ضمناً"، موضحة أن الطريق ستكون في اتجاه واحد فقط، من صيدا نحو جزين، مع الإبقاء على الخروج من جزين عبر طريق الوادي".
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وتمنت على "جميع السائقين التزام الإشارات المرورية واتباع تعليمات شرطة السير ومنظمي حركة المرور من المتعهد، لضمان سلامة الجميع، بخاصةً أن أعمال التأهيل ستستمر خلال هذه الفترة".
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