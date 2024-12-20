"أوجيرو": عطل طرأ في سنترال صوفر

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أفادت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "أكس" عن أن "عطلا طرأ في سنترال صوفر ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".أضافت:" تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم".