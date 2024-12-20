مواطن مفقود.. وسيارته مصابة بطلقات ناريّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن فقدان الاتصال بأحد المواطنين بعد مروره في وادي الحجير يوم أمس بالتزامن مع تقدم جنود العدوّ الإسرائيلي.

وعُثر صباح اليوم على سيارته مصابة بطلقات نارية.