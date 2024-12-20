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لبنان

مواطن مفقود.. وسيارته مصابة بطلقات ناريّة

Lebanon 24
20-12-2024 | 04:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن فقدان الاتصال بأحد المواطنين بعد مروره في وادي الحجير يوم أمس بالتزامن مع تقدم جنود العدوّ الإسرائيلي. 
 
وعُثر صباح اليوم على سيارته مصابة بطلقات نارية. 
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