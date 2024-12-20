عطلة الصحافة في عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة

أعلنت نقابة الصحافة في بيان انه "لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتوقف العمل في الصحف يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع فيهما 24 و25 كانون الاول 2024. كما يتوقف العمل ايضا يومي الثلاثاء 31 كانون الاول 2024 والاربعاء الاول من كانون الثاني 2025، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

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