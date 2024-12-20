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لبنان

في الخيام... إنتشال جثة شخص من داخل معمل

Lebanon 24
20-12-2024 | 06:37
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تمكنت عناصر الدفاع المدني اللبناني من انتشال جثة ضحية سورية الجنسية، من معمل للألبان والأجبان في الخيام، كان قد تعرّض لغارة إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان.
 
 
 
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الخيام

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