طعنه في بطنه وفرّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين خ.ح وم.ح في محلة الميناء بالقرب من مستديرة غروبي.

وتطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب، وقام خ.ح بطعن م.ح بسكين في بطنه، وفرّ إلى جهّة مجهولة.