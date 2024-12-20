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لبنان

الدخان يتصاعد من بلدة جنوبيّة... إليكم ما يقوم به العدوّ

Lebanon 24
20-12-2024 | 08:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تصاعد الدخان من بلدة الناقورة جراء القصف المدفعيّ الإسرائيليّ.
 
 
وأضافت أنّ العدوّ يقوم أيضاً بتفجير المنازل في الناقورة.
 
 
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