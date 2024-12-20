جثث تحت الركام في الضاحية والخيام.. خبرٌ يكشف التفاصيل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أن "عناصر الدفاع المدني واصلت، لليوم الخامس على التوالي، عمليات رفع الأنقاض في بلدة الخيام، بمتابعة المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني".

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وأشارت إلى أن "العناصر تمكنت من انتشال جثمان شهيدة من التابعية السورية تحت ركام معمل نصوح للألبان والأجبان، أما في حي الجلاحية في بلدة الخيام، فلم يتم العثور على أي مفقودين حتى الآن".



وفي سياق متصل، أوضحت أنه "واستنادا إلى معلومات حديثة توافرت لديها حول 7 أشخاص ما زالوا ضمن عداد المفقودين في منطقة حارة حريك - بناية أيوب، قرب العاملية بسبب العدوان الإسرائيلي على المنطقة في 27 أيلول الماضي، أجرت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لديها مسحاً ميدانياً شاملا للموقع أسفر عن العثور على جثامين 3 شهداء تم نقلهم الى مستشفى بيروت الحكومي لإجراء فحوص DNA للتحقق من هويتهم".



وأكدت أنها "ستستكمل عمليات البحث ورفع الأنقاض في الخيام وحارة حريك غداً إلى أن يتم العثور على جميع المفقودين".