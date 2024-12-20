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لبنان

رغم الظروف.. رعية السيدة في عمشيت تحتفل بـ"ميلاد السلام"

Lebanon 24
20-12-2024 | 13:53
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أحيت رعية كنيسة السيدة - عمشيت، رغم قساوة الظروف التي يمر بها وطننا لبنان، ولمناسبة حلول الميلاد المجيد، احتفالا ميلاديا للسنة الثالثة عشرة على التوالي بعنوان" ميلاد السلام"، تخلله مسرحية ميلادية بعنوان "الغزال الشقي" أضفت اجواء من الفرح والرجاء على وجوه الأطفال.
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وألقى كاهن الرعية الخوري شربل الخوري، في نهاية الحفل، كلمة شكر فيها رئيسة اقليم جبيل في "كاريتاس - لبنان" جانين حداد بولس على "عطاءاتها الإنسانية اللامحدودة ولفتتها المفعمة بالمحبة تجاه الاطفال في المناسبات والاعياد"، مهنئا إياها بمسؤوليتها الجديدة.

وشدد الخوري في كلمته الرجائية على "ضرورة أن يبقى يسوع هو محور حب الأطفال وعائلاتهم، وأن يبقى إيماننا بوطننا كبيرا".
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