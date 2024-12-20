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وألقى كاهن الرعية الخوري شربل الخوري، في نهاية الحفل، كلمة شكر فيها رئيسة اقليم جبيل في "كاريتاس - لبنان" جانين حداد بولس على "عطاءاتها الإنسانية اللامحدودة ولفتتها المفعمة بالمحبة تجاه الاطفال في المناسبات والاعياد"، مهنئا إياها بمسؤوليتها الجديدة.وشدد الخوري في كلمته الرجائية على "ضرورة أن يبقى يسوع هو محور حب الأطفال وعائلاتهم، وأن يبقى إيماننا بوطننا كبيرا".